On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 928. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 191 bin 569 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 79 kişi 3 bin 233 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 844 kişi 90'ar lira, 7 bilen 14 bin 138 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 81 bin 826 kişi 4 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 171 bin 35 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Bakırköy ve Kayseri'nin Melikgazi ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)