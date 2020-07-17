On Numara ve Süper On Numara çekildi - Son Dakika

On Numara ve Süper On Numara çekildi

On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 940. çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 9, 16, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 39, 42, 43, 56, 60, 68, 71, 74 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 10 bilen 1 kişi 111 bin 414 lira 40 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Altındağ ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 36 bin 482 lira 29 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi On Numara ve Süper On Numara çekildi - Son Dakika Ekonomi
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