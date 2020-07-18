On Numara ve Süper On Numara çekildi

On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 941. çekilişinde kazandıran numaralar, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 44, 47, 50, 52, 53, 54, 61, 63, 67, 71, 75 ve 76 olarak belirlendi.

Çekilişte 10 bilen 1 kişi, 110 bin 328 lira 50 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Bursa'nın Nilüfer ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 69 bin 378 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.