On Numara ve Süper On Numara çekildi

On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 942. çekilişinde kazandıran numaralar 3, 6, 14, 17, 18, 22, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 68, 75 ve 77 olarak belirlendi.

Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 103 bin 233 lira 81 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen 1 kişi 105 bin 601 lira 29 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.