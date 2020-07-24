On Numara ve Süper On Numara çekildi - Son Dakika

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 947'nci çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 31, 32, 41, 52, 54, 56, 57, 64, 68, 73, 74 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 10 bilen 1 kişi 579 bin 287 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Trabzon'un Of ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 182 bin 255 lira 68 kuruşluk ikramiye devretti.