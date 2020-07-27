On Numara ve Süper On Numara çekildi

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 950'nci çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 10, 11, 19, 20, 23, 32, 33, 34, 37, 43, 53, 56, 59, 61, 67, 71, 72, 73, 75 ve 77 olarak belirlendi.

Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 466 bin 815 lira 95 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 40 bin 425 lira 7 kuruşluk ikramiye devretti.