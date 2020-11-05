Ön ödemeli kart ile fatura tahsilatı hizmeti başlattı

Limak Şirketler Grubu, finansal teknolojileri de içeren dijital hizmetler platformu OlduBil'i piyasaya sundu. Mobil uygulaması ile banka hesabı olmasa bile 7 gün 24 saat para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenli alışveriş yapma özelliğine sahip ön ödemeli kart ve müşteri hizmet platformu OlduBil 1 yılda 100 bin 3 yılda ise 1 milyonun üzerine kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

Dünyada genelinde dijital dönüşüm fırsatlarını herkese erişilebilir kılma ve hayatı kolaylaştırmak hedefiyle kurulan Limak Müşteri Çözümleri A.Ş'in ilk markası 'OlduBil' ön ödemeli kart çıktı. Yıllık hesap ücreti alınmayan, mobil uygulamadan sadece ad, soyad girilerek ücretsiz kayıt olunan kartın tanıtımı İstanbul'da düzenlenen bir toplantıyla yapıldı.

Kullanıcılar, cep telefonundan, elektriğe pek çok kurumun faturasını mobil uygulamadan ödeyebilecek. Ayrıca, faturaları taksitlendirmek de mümkün. Mikro kredi özelliği de gelecek olan kartla, müşteriler anlaşmalı finansman kuruluşları ile acil nakit ihtiyaçlarını giderebilecek. "AMACIMIZ MÜŞTERİYE FAYDA SAĞLAMAK"OlduBil'in tanıtım toplantısında konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir , "OlduBil mobil uygulaması olan dijital bir platform; projeyi tamamen müşteriye fayda sağlamak üzerine sadece ödeme yapmak için değil hayatını yönlendirebileceği sistem olarak planladık. Ön ödemeli bir kart, indirimler, taksitlendirme seçenekleri, para transferi, QR kodla işlemler yapılıyor. Şu anda gündemde olan ve pandemi nedeniyle sıklıkla kullandığımız temassız özelliği de bulunuyor. Mikro kredi özelliği de var. Sistemi müşterilerimizle beraber geliştirmek istiyoruz" dedi."NAKİT KULLANMANIZA GEREK YOK"'Müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için ne yapabiliriz?' düşüncesinden yola çıktıklarını söyleyen Özdemir, "Pandemi sürecinde de gördük, hayat tarzımız çok hızlı değişiyor. Buna ayak uydurmanın en hızlı yolu teknolojiyi kullanmak ve pratik çözümler sunmaktır. Nakit kullanmanıza gerek yok. Hem çok güvenli hem de online alışverişlerde kredi kartının bütün özelliklerini taşıyor. Tek farkı ön ödemeli kart olmasıdır. Kredili sistemi de arkasından gelecek. Kart aidatı yok, indirip deneyebilirsiniz. İstemiyorsanız hemen iptal edebilirsiniz. Kartınız kaybolduysa herhangi bir çağrı merkezini aramanıza gerek yok, uygulamadan iptal tuşuna basarak kartı iptal ediyorsunuz. Kart tüm Türkiye 'de olacak yurt dışında da kullanabileceksiniz. Mastercard 'ın sunduğu bütün hizmetler bu kartın içinde var" diye konuştu. ERGÜVEN: SEKTÖRDEKİ EN TECRÜBELİ ŞİRKETLERLE ÇALIŞIYORUZSektördeki en iyi şirketleri sisteme entegre ettiklerini anlatan Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven ise, "Zaten bu işi iyi yapan tecrübeli şirketleri, farklı bir entegrasyonla çalışmasını sağlayacağız. Çok kısa süre içerisinde platform hızla büyüyecek, her eklediğimiz hizmet, ürün piyasadaki en iyi tecrübeyle müşterilere sunulmuş olacak. Müşteri ihtiyaçlarını gidermek için bir sürü farklı uygulama, şirket arasında dolaşmayacak tek bir noktada istediği her şeye ulaşabilecek. Sistemin en önemli özelliği ise platform müşteriyi tanıdığı için, kim olduğunu bildiği için çok daha uygun çözümler sunacak" ifadelerini kullandı. NEDEN OLDUBİL?

Önceliklerinin gençler olduğunu belirten Ergüven, "OlduBil, samimi bir kelime, duyduğunuz anda aslında ne demek istediğinizi anlıyorsunuz, yabancı dilde bir kelime değil. Duyduğunuz zaman 'tamam benim işim hallolur' duygusuna ulaşıyorsunuz ki gerçekten hedefimiz de bu. 1 yıl içinde aktif kullanıcıda 100 bin geçmek, önümüzdeki 2-3 yıl içinde ise 1 milyon kullanıcıya erişmek gibi bir hedefimiz var. Limak olarak farklı alanlarda yurt dışında da aktifiz, yurt dışına açılmak gibi bir hedefimiz de var. Önceliğimiz gençler, çünkü bu alandaki ihtiyaçları çok fazla. Gençlerin herhangi bir bankada izi yok. Az bir miktar bile olsa kredi alma ihtimalleri yok. Eğer kredi kullanmak isterlerse kredi skorlarını hesaplayabiliriz. Skora dayanarak platformda kreditörlerle müşterileri buluşturuyor olacağız" dedi.