Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı - Son Dakika
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Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı

04.08.2022 09:28
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı

Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar 1 Ekim'den itibaren uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Değişiklik öncesinde bu süre en fazla 36 ay olarak uygulanıyordu. Yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

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