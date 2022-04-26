Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, kalkıp sürüklenen motosikletinin arkasından böyle koştu - Son Dakika
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Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, kalkıp sürüklenen motosikletinin arkasından böyle koştu

26.04.2022 10:05

Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, kalkıp sürüklenen motosikletinin arkasından böyle koştuANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün seyir halindeyken ön tekerini kaldırdığı plakasız motosiklet, sürücünün altından fırlayıp yolda sürüklendi.

Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, kalkıp sürüklenen motosikletinin arkasından böyle koştu

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün seyir halindeyken ön tekerini kaldırdığı plakasız motosiklet, sürücünün altından fırlayıp yolda sürüklendi. Yere düşüp kalkan motosiklet sürücüsünün sürüklenen motosikletin peşinen koştuğu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosikletini alıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünü, çarptığı park halindeki otomobil sürücüsü yakaladı.

Kaza, Sarılar Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Sarılar istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki B.E.'nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün motosikletin önünü kaldırdığı sırada sürücüsünün altından kayıp bir süre gittikten sonra asfaltta sürüklendi.

Yol kenarında bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletin sürüklenmesi sırasında ayakta kalan motosiklet sürücüsünün motosikletin arkasından koştuğu, motosikleti alıp gideceği sırada, motosikletin tamponuna çarptığı park halindeki otomobilin sahibinin koşarak motosiklet sürücüsünü yakaladığı görüldü.

Motosikleti alıp kaçmak istedi

Kazanın meydana geldiği yerde erkek kuaför salonu bulunan Murat Özer "Saat 21.30 sıralarında müşterilerimle ilgilendiğim sırada dışarıdan gelen sese koştuk. Motosikletin yerde sürüklendiğini, arkasından da bir kişinin koştuğunu gördük. Müşterim kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünü yakasından tutup bırakmadı. Aracına verdiği zararı karşılayacağını söyleyince bıraktı. Kazayı yaralanmadan atlatması büyük şans" dedi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, kalkıp sürüklenen motosikletinin arkasından böyle koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, kalkıp sürüklenen motosikletinin arkasından böyle koştu - Son Dakika
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