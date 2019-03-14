Son Dakika Haberleri: On Yaşındaki Oğluna Kamyonet Kullandıran Babaya Ceza

On Yaşındaki Oğluna Kamyonet Kullandıran Babaya Ceza

54 dakika önce

Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna kamyonet kullandıran kişiye, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkılarak cezai işlem uygulandı.

On Yaşındaki Oğluna Kamyonet Kullandıran Babaya Ceza, System.String[]
Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna kamyonet kullandıran kişiye, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkılarak cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hidayet D'nin sosyal medya hesabında, babası Ünal D'nin kardeşi Ünal Efe D'ye kamyonet kullandırdığına ilişkin videoyu paylaşması üzerine inceleme başlattı.

Kamyoneti ile 10 yaşındaki oğlu Ünal Efe D'ye araç kullandırdığı gerekçesiyle babaya, "belgesiz araç kullandırmak" suçundan idari cezai işlem yapıldı.

Olayın meydana geldiği merkez Talas ilçesindeki jandarma yetkililerinin de baba hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapacağı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, kamyoneti kullanan 10 yaşındaki çocuğun yanından geçen zabıta aracını polis aracı zannederek babasını uyardığı, babasının ise yoluna devam etmesi gerektiğini söylediği görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:03 Kaynak: AA

EFE, Kayseri, Güncel
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