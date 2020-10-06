On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

TALİBAN, NATO'NUN PETROL TANKERLERİNİ ATEŞE VERDİ

Pakistan'da Taliban'ın düzenlediği 2 ayrı saldırı sonucu Afganistan'daki NATO güçlerine ikmal yapan 40'dan fazla petrol tankeri ateşe verildi.

İlk saldırıda Pakistan'ın batısındaki Quetta kenti yakınlarında 40 petrol yüklü tankerin bulunduğu depoya düzenlenen saldırıda bir çalışan öldürüldü ve az 18 tanker imha edildi.

Akşam saatlerinde düzenlenen ikinci saldırıda ise ülkenin kuzeybatısındaki Nowshera kentinde park halindeki petrol yüklü tanker konvoyu ateşe verildi ve en az 26 tankerin yakıldığı bildirildi. Son olayla birlikte petrol yüklü tankerlerine bu hafta düzenlenen 5. saldırı olduğu bildirilirken, toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 90 tankerin yakıldığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN MAKİNİSTLERİ İZMİR'DE

Türkiye'nin en uzun kent içi toplu ulaşım projesi olan Aliağa- Menderes Banliyö Sistemi'nde bir yeniliğe daha imza atıldı. Banliyö sisteminde görev yapan "İlk kadın makinistler" İzmir'de göreve başladı.

İNTERNET FİRMASINI BÖYLE PROTESTO ETTİLER

Giresun'un Bulancak ilçesinde Uçarlı Mahalle halkı bir internet firmasının altyapı çalışması sırasında yollarının bozulduğu gerekçesiyle eylem düzenledi.

"1. İnternet Şenliği" adı altında gerçekleştirilen eylemde vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

(İHA)