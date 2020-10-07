On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERMENİ-AZERİ MİLLETVEKİLLERİ GİZLİCE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde çok önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

AKPM Başkanı Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda gizli olarak bir araya gelen Ermeni ve Azeri milletvekilleri Dağlık- Karabağ sorununu görüştü.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya'ya yılın ilk karı düştü.

Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. İki gün boyunca devam edeceği belirtilen kar yağışı otelcilere büyük sevinç yaşattı.

İSRAİL'DEN GELEN FİLLER YENİ YUVALARINDA Kudüs'teki İncil Hayvanat Bahçesi ve Ramat Gan Safari'den alınan, 5 yaşındaki Gabi ve Pily adlı filler ile 3 su aygırı, 2 zebra ve 9 maymun için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Hayvanlar, gece geç saatlere kadar süren çalışma sonunda yeni yerlerine yerleştirildi. Yeni yaşam alanlarını hemen benimsedikleri gözlenen hayvanlar, ziyaretçilerini beklemeye başladı.

(İHA)