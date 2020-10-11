On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERZURUM'DA GERGİN SİGARA DENETİMİ

Sağlık Bakanlığı'nca 'Yüzde 100 Dumansız Hava Sahası' sloganıyla başlatılan kapalı alanlarda sigara yasağı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı.

Erzurum'da iş yerleri sahiplerinden denetime tepkiler gelirken işletmecilerle görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Denetimlerde çok sayıda vatandaşa ceza uygulanırken, sigara içildiği belirlenen iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.

SİNOP'TA KORE RÜZGAR

Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi Sinop Cezaevi'nde 'Karadeniz-Kore Kültür Festivali' düzenlendi. Kore Savaşı'nın 60'ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen Festivale; Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi ile Kore ve Kıbrıs gazileri de katıldı. Festival kapsamında ilk olarak davetlilere geleneksel Güney Kore yemekleri ikram edildi. Etkinlikte Kore müziği ve milli sporu olan tekvando gösterileri de yer aldı.

VAN GÖLÜ CANAVARI YİNE SAHNEDE

Van'da, arkadaşları ile birlikte piknik için gittiği Gevaş ilçesi sahilinde canavarı gördüğünü iddia eden müteahhit Behçet Koç, yaşadığı heyecanı anlattı.

-(İHA)