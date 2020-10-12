On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKANLIK TEZKERESİ 1 YIL UZATILDI

Hükümete verilen sınır ötesi operasyon yetkisinin 1 yıl uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, 428 oyla kabul edildi.

Başbakanlık Tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda gizli oturumda görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Başbakanlık tezkeresi 18 ret oyuna karşı 428 oyla kabul edildi. Oylamada 1 çekimser, 1 boş oy kullanıldı. Böylelikle Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan harekat, 17 Ekim'den itibaren 1 yıl süre ile uzatılmış oldu.

ŞİLİ'DE MADEN FACİASI

5 Ağustos'ta meydana gelen göçük sonucu yerin 622 metre altında mahsur kalan 33 madenci özgürlüklerine kavuşmak için saatleri sayıyor. Şili Madencilik Bakanı Laurence Golborne yaptığı açıklamada madencilerin çıkarılma işlemlerine planlanandan daha önce başlanacağını söyledi. Golborne, tüm madencilerin çıkarılma işleminin bir günü aşkın süreceğini belirtti. Daha önce operasyonun 4 saat daha geç başlayacağı açıklanmıştı.

KAÇKARLAR'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağ silsilesi olan Kaçkarlar'da ve eteklerindeki yaylalarda kar yağışı şiddetini arttırıyor. Kaçkarlar'da mevsimin ilk karı geçen hafta düşmüştü. Yaklaşık 3000 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı etekleri ve Kavrun Yaylası'nda bulunan yaylacılar ve turistler kar yağışını sevinçle karşıladı. Tatil amaçlı ve fotoğraf çekmek için yaylada bulunan yerli ve yabancı turistler yağan karın keyfini çıkardı.

-İHA-