On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, PAKİSTAN SEL BÖLGESİNDE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Yusuf Rıza Gilani'yle birlikte, selden etkilenen Thatta bölgesini ziyaret etti. Erdoğan, İslamiyetin insan canına nasıl önem verdiğine dikkat çekti.

YANAN EVDEN ÜÇ KİŞİYİ KURTARDI

Bartın'da yaşlıların kaldığı bir evde elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Yanan evin olduğu yerden geçen bir genç, dumanların arasına dalarak 3 yaşlıyı yanmaktan kurtardı.

BAKAN ŞİMŞEK, NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Şahinbey Belediyesi tarafından tüm eksikleri tamamlanan ve ikisi de engelli olan İnci Baransel ve Muhammet Akyıl dünya evine girdi.

Çiftin nikah şahitliğini Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ VALİYİ ZİYARET ETTİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ana okulu öğrencileri 'Dünya Çocuklar Günü' nedeniyle Vali Nurettin Yılmaz ve Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

Çocukların giydiği çeşitli milletlere ait yöresel kıyafetler herkesin ilgi odağı oldu.

(İHA)