On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İRAN CUMHURBAŞKANI LÜBNAN'I ÖVDÜ

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırını ziyaret etti. 331355

Ahmedinejad, Lübnan'ın İsrail'e karşı direnişinden övgüyle bahsetti.

LPG'Lİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Çorlu'nun en büyük semt pazarı olan Perşembe Pazarı'nın yakınında alev alan LPG'li otomobil herkesi korkuttu. Alev alev yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

SAĞANAK YAĞIŞ DÜZCE'Yİ GÖLE ÇEVİRDİ

Sağanak yağış Düzce'de bazı noktaları göle çevirdi. Bu birikintilerine giren araçlardan bazıları çekilerek çıkartıldı.

IĞDIR VALİSİ, KUŞ ARAŞTIRMA MERKEZİNDE

Iğdır Valisi Amir Çiçek, Tuzluca ilçesinde bulunan Kuş Araştırma Gözlem ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Çiçek, bir yanında Ağrı dağı, bir yanında Aras nehri ve kuş merkezi olan Iğdır'ın doğal güzelliklerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

(İHA)