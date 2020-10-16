On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

On yıl önce bugün neler oldu?

16.10.2020 10:52

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

PARİS RALLİSİ'NDE TÜRK EKİBİ İKİNCİ OLDU

Dünyanın en ünlü klasik otomobil yarışı olan ve 1907 yılından bu yana yalnızca 3 kez gerçekleştirilen Pekin- Paris Rallisi'ne, (Peking to Paris) ilk kez katılan Türk pilotlar, yarışı 2'nci gelerek tamamladı. Ralliye, Ümraniye Belediye Otoparkı'nda buldukları 1967 model Anadol A1 ile katılan Ahmet Şefik Öngün ve Erdal Tokcan, 106 yarışçının arasında dereceye girip Paris'teki finişe giren 2'nci yarış arabası oldu.

BURSA'DA JAPON PARKI AÇILDI Bursa'da, Nilüfer Belediyesi tarafından Türk- Japon dostluğunu pekiştirmek maksadıyla yapılan Japon Parkı ve Çay Evi törenle açıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin Japonya'daki kardeş şehri olan Tokai Belediyesi'nin iş birliği ile Çamlıca Mahallesi'nde toplam 5 bin 136 metre kare alan üzerine yapılan Japon Parkı'nın açılışına Japonya, Fransa, Kosova, Azerbaycan ve KKTC'den davetliler katıldı.

İPEKYOLU DEVE KERVANI VAN'A ULAŞTI

Bu yıl 17.'ncisi düzenlenecek olan 'Van Asya Uluslararası İpekyolu Fuarı'nın tanıtım etkinlikleri çerçevesinde geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da yola çıkan 5 develik kervan Van'a ulaştı. Van'a ulaşan develere binen protokol şehir turu attılar.

-İHA-

On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?

Türkiye, Japon, Türk, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

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