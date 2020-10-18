On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"KÖPRÜNÜN İŞİ SALLANMAK"

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nde maraton sonrası dün yaşanan sallantıya ilişkin olarak, "Paniğe kapılmaya gerek yok" dedi.

TAYLAND'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Tayland'ın kuzeydoğusunda 3 gündür süren aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Tayland'ın büyük bir bölümünü etkisi altına alan yağışlar nedeniyle hükümet birçok noktayı felaket bölgesi ilan ederken, yetkililer bölgeye son 50 yılın en fazla yağışının düştüğü yönünde açıklama yaptı.

"KAMPÜSTE SENFONİK AKŞAMLAR" TURNESİ Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Kampüste Senfonik Akşamlar" turnesine Kars'tan başladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Salonu'nda verilen konsere yoğun ilgi oldu. Karslılar konsere yoğun ilgi gösterdi.

-İHA-