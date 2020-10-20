On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"ELİMİZDE KAZA İLGİLİ BAZI ŞEYLER VAR"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili ellerinde bazı bulgular olduğunu belirterek, "Yeri gelince ilgililere teslim edeceğiz" dedi.

VAN'DA TOPLU MEZAR BULUNDU

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay köyünde yapılan kazıda, 25 kişiye ait olduğu belirlenen kemikler bulundu. Kemiklerin, 1915 olayları sırasında Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliama ait olduğu belirlendi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KELEBEK SERGİSİ

Bir günlük ömürlerini tamamlayan yüzden fazla türden, 15 bin kelebeğin beğeniye sunulduğu "Kozanın Dönüşümü" adlı sergi Atatürk Havalimanı'nda açıldı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yer alan sergi yolculardan büyük ilgi gördü.

Alandaki yolcular, değişik coğrafyalardan sergi için getirilen kelebekleri büyük bir ilgiyle inceleyip, bol bol fotoğraf çekti.

(İHA)