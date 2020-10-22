On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSTİNAT DUVARI YAN BİNAYA DEVRİLDİ

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde bir binanın garaj kısmında bulunan istinat duvarı hemen bitişiğindeki binanın balkonuna devrildi. Deprem olduğunu sanarak dışarı fırlayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bina belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

"DON 2" NİN YILDIZLARI SEYİRCİYLE BULUŞTU

Hindistan film merkezi Bollywood'un ünlü yıldızı Şahruk Han'ın başrolünde oynadığı ve çekimleri Berlin'de devam eden "Don 2" filminin oyuncuları ve yapımcıları basın toplantısı düzenledi.

İlki gişe rekorları kıran filmin devamı niteliğindeki "Don 2"nin çekimleri tarihi konser salonu ve katedrallerinin bulunduğu Gendarmenmarkt meydanı, Olimpiyat Stadı, Berlin Duvarı'nın kalıntıları gibi başkent Berlin'in ünlü mekanlarında gerçekleştiriliyor.

FERAYE TANYOLAÇ KAZA GEÇİRDİ

İşadamı Kaya Çilingiroğlu'nun eşi Feraye Tanyolaç trafik kazası geçirdi. oğlu Kaya'yı okuldan almak üzere otomobili ile evden çıkan Tanyolaç, Etiler'de karşı yönden gelen bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Haberi alır almaz hastaneye koşan Kaya Çilingiroğlu, eşini biran olsun yalnız bırakmadı. Hafif şekilde yaralanan Tanyolaç, tedavisinin ardından akşam saatlerinde taburcu edildi.

(İHA)