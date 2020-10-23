On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

On yıl önce bugün neler oldu?

23.10.2020 09:12

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN YARGITAY'A SERT ÇIKTI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tepki göstererek, "Kimse meclisteki siyasi partilere kimse emir veremez." dedi.

PTT'NİN 170. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

PTT'nin kuruluşunun 170. yıldönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törenler, PTT'ye ait araçların, şehir turu atmalarıyla devam etti. Çelenk sunumunun ardından Sirkeci'deki müdürlük binasında, İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürü İsmail Çizikci, 170. kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün PTT'den sıra alan 170. kişiye pul albümü hediye etti.

Kutlama etkinlikleri PTT çalışanları tarafından düzenlenen müzik ve tiyatro gösterisiyle devam etti.

LEFKOŞA, ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ

KKTC'nin başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Uluslararası Müzik Festivali, dün akşam Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda yapıldı. Bazı televizyonlardan naklen yayınlanarak tüm dünyaya ulaştırılan festivalde, ünlü yabancı sanatçılar sahne aldı. KKTC'nin tanınmış müzik topluluklarından olan Babutsa Grubu'nun da yer aldığı festivalde havai fişek gösterileri de yapıldı.

On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?

İstanbul, Türkiye, Müzik, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


Son Dakika

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