On5Sıfır7 Film Haftası "For Sama" belgesel gösterimiyle başladı (2)

15 Temmuz Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği bu yıl ikincisi düzenlenen "On5Sıfır7 Film Haftası" başladı.

Darbe, direniş ve özgürlük temalı filmlerin gösterileceği haftanın açılışı "For Sama" belgesel gösterimiyle Beyoğlu 1948 Atlas Sineması'nda yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin tarihin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştığını belirterek, "Varlığımızı ortadan kaldırmak istediler. Bağımsızlığı, karakteri olarak kabul etmiş bir millete esaret gömleği giydirmeye kalktılar. Ülkemize diz çöktürmeyi hedeflediler. Fakat bu hain yapılar milletimizin bu zulüm karşısındaki haklı isyanını, özgürlük mücadelesini hesap edemediler. Onlar, milletin korkacağını, sineceğini, devletine sahip çıkmayacağını düşündüler. Onlar, bu aziz milleti kendileri gibi sandılar. Fakat bu millet onların hesap ettiği karakterde değildi." dedi.

Ersoy, Türk milletinin vatanına olan bağlılığı ve özgürlük sevdasının en karakteristik özelliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin, milli iradenin, hürriyet aşkıyla meydanlara inenlerin zaferiyle sonuçlandığını hatırlattı.

"İnsanlığa karşı işlenen suçların tekrarlanmaması için 15 Temmuz'u unutmamalıyız"

Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözüne işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bizler de darbelerin, insanlığa karşı işlenen suçların tekrarlanmaması için 15 Temmuz'u unutmamalıyız. 15-16 yaşındaki evlatlarımıza ateş edenleri, millet meclisini vuranları, halkın üzerine, sokaklara, caddelere bomba atanları asla unutmayacağız. Meydanlara inen halkı, özgürlük mücadelesinin parçası olan kadınları, gençleri, milletimizin o akşamki asil duruşunu asla unutmayacağız. Özellikle gelecek nesillerin yaşananları hakkıyla bilmesi ve anlaması açısından 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen Film Haftası etkinliğinin bu açıdan çok kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. 1-7 temmuz tarihleri arasında, 'darbe, direniş, özgürlük' temasıyla bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan etkinlikler kapsamında sömürgecilik ve darbelere karşı ortaya konan mücadelelerin anlatıldığı filmlere yer verilmesi gayet iyi düşünülmüş."

Ersoy, toplumları derinden etkileyen destanları kuşaktan kuşağa aktarmanın en etkin yolunun sanat olduğunun altını çizerek, 15 Temmuz direnişinin de sanat dünyası tarafından daha yoğun bir şekilde ilgi odağı olacağına inandığını dile getirdi.

"Bu yılın odak ülkesi olarak Ukrayna'yı belirledik"

On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, 28 Haziran'da hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'a rahmet diledi.

Etkinlik kapsamında hafta boyunca Japonya'dan Arjantin'e, Filistin'den Kamerun'a 14 farklı

ülkeden seçilen 17 filmin gösterileceğini dile getiren Kabil, "Dünya coğrafyasındaki bütün ulusların acılı hikayelerini gözeterek hiçbir manipülasyona yer vermeyen ve değerlere saygı duyan örnekleri seçerek bu seçkiyi ortaya koymaya çalıştık. Bu yılın odak ülkesi olarak Ukrayna'yı belirledik. Biz biraz daha özelleştirerek Kırım Türklerinin dramını dile getirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Festivalin onur konuklarından yönetmen Waad Al-Kateab, "For Sama" belgeselinin Suriye'deki milyonlarca insanın yaşadıklarını anlattığını söyledi.

Al-Kateab, 15 Temmuz'da verilen mücadelenin kendileri için de çok önemli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de kendi özgürlüğümüz, onurumuz ve ülkemizin kurtuluşu için bir mücadele verdik ama ne yazık ki devlet başkanımız, ordumuz bize karşı cephe aldı ve bizleri öldürmeye başladı ama biz inşallah bir gün ülkemize dönmeyi ümit ediyoruz. Türk izleyiciler, belgeselimizi yüreklerini açarak seyretsinler. Böylelikle 'neden Türkiye'de üç buçuk milyon Suriyeli yaşıyor?' sorusunun cevabını bir şekilde bulacaklar ve vermeye çalışacaklar. Bizim istediğimiz sadece daha iyi bir hayattı. O yüzden mücadeleye devam edeceğiz."

"Bunun felsefede, sosyolojide, siyasette bir analizi yapılamaz"

Festivalin onur konuklarından yönetmen Semih Kaplanoğlu da 15 Temmuz'da canını feda efen şehitlerin kendilerinden sonrakilere can kattığını belirterek, "Yaşadığın sürece sevdiğin şeylerin toplamının vatan olduğunu tıpkı bir aşık gibi kendini sevdiğine feda etmenin hiçbir analize muhtaç olmadığını söze dökmeden öğreniyoruz. 15 Temmuz'dan beri öğrendik. Ölümü hiçe sayarak tankın altına giren, üzerine silah sıkılınca yürümeye devam eden insanların ameli aleme yansıdı, onu dönüştürdü. Bunun felsefede, sosyolojide, siyasette bir analizi yapılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 15 Temmuz'da halkın verdiği mücadeleyi "Türk milletinin son destanı" tanımlayarak, "Bir daha 15 Temmuz yaşanmasın diye bu tarz etkinliklerin yapılması gerekiyor. Biz de elimizden gelen her türlü desteği, gayreti göstermeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Dündar Ziya Gültekin ise toplumları dönüştüren, algıları şekillendiren, kitleleri etkileyen en önemli araçların filmler ve diziler olduğuna vurgu yaparak, 15 Temmuz Derneğinin ana misyonunun 15 Temmuz 2016'da verilen mücadele ve kazanılan zaferi milli hafızada tutarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Dünya sinemasından filmler de gösterilecek

On5Sıfır7 Film Haftası'nda yer alan 17 film, 1-7 Temmuz'da Atlas Sineması, Bağlarbaşı Kültür Merkezi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Festivalde, "For Sama/Sema İçin", "Imagining Argentina/Kayıp Hayatlar", "Hotel Rwanda/Ruanda Oteli", "The Wind That Shakes The Barley/Özgürlük Rüzgarı", "Khaytarma", "Adı Soykırım", "Kaigenrei/Askeri Darbe", "Afrique Je te Plumerai/Afrika", "Mustafa Shokay", "While at War/Savaşın Gölgesinde", "İran Yetimhanesi", "Oversized Coat/Bol Gelen Palto", "Nuestras Madres/Annelerimiz", "Karınca" ve "Vatana Yol Açanlar" adlı yapımlar beyazperdeye yansıyacak.

Yarın ise hafta kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sinemada Algı Yönetimi ve Özgürlük" başlıklı bir panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr Abdülhamit Avşar'ın yapacağı panele Ali Saydam, Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Yıldız Ramazanoğlu ve Waad Al-Kateab konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlikle ilgili geniş bilgiye "www.on5sifir7filmhaftasi.com" adlı internet adresinden ulaşılabilecek.