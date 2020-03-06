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Ona dünyanın 8'inci harikası diyorlar: Dubai'nin yapay adası Palm Jumeirah
6 saat önce
Dubai'nin en ünlü yapay adası Palm Jumeirah, yaratıcılığın ve tutkunu sembolü olan dünyanın sekizinci harikası olan niteleniyor.
Dubai'nin en ünlü yapay adası Palm Jumeirah, yaratıcılığın ve tutkunu sembolü olan dünyanın sekizinci harikası olan niteleniyor. Büyük bir palmiye ağacı şeklindeki ada, kum, kaya ve çalışanların kararlılık duygusu ile inşa edildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:48
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