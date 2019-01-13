Ona Süremezsin Dediler, Tırla Şov Yaptı.. - En Usta Tır Şoförleri

Dünyanın en usta en yetenekli kamyon şoförleriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda park etme ve dönüşler konusunda oldukça usta olan kamyon ve tır şoförleri.

Dünyanın en usta en yetenekli kamyon şoförleriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda park etme ve dönüşler konusunda oldukça usta olan kamyon ve tır şoförleri.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı

Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildiği Sırada Görüntülendi

Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı