Ona Süremezsin Dediler, Tırla Şov Yaptı.. - En Usta Tır Şoförleri
1 saat önce
Dünyanın en usta en yetenekli kamyon şoförleriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda park etme ve dönüşler konusunda oldukça usta olan kamyon ve tır şoförleri.
Dünyanın en usta en yetenekli kamyon şoförleriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda park etme ve dönüşler konusunda oldukça usta olan kamyon ve tır şoförleri.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:37 Kaynak: Youtube
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