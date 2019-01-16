Son Dakika Haberleri: Ona Süremezsin Dediler, Tırla Şov Yaptı.. - En Usta Tır Şoförleri 2

Ona Süremezsin Dediler, Tırla Şov Yaptı.. - En Usta Tır Şoförleri 2

44 dakika önce

Dünyanın en yetenekli en usta şoförleriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınzıda görenleri şaşırtan yetenekli tır ve kamyon şoförleri..

Dünyanın en yetenekli en usta şoförleriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınzıda görenleri şaşırtan yetenekli tır ve kamyon şoförleri..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:17 Kaynak: Youtube

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