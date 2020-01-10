Önal ve Jeffrey Suriye'yi konuştular - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey'in Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinde ağırlıklı olarak Suriye'ye ilişkin konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın BE Jeffrey'i kabulünde ağırlıklı olarak Suriye'ye ilişkin konular ele alındı. İdlip'teki durum başta olmak üzere, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat'ın doğusundaki durum, Anayasa Komitesi çalışmaları bağlamında siyasi sürece dair hususlar, Yabancı Terörist Savaşçıların durumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) devam etmekte olan 2165 sayılı BMGK kararına dair müzakereler ele alındı. Bu konulardaki görüşlerimiz aktarıldı, sahadaki askeri-insani durum hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca Irak'taki son gelişmeler ile Libya'daki durum ele alındı" ifadelerine yer verildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)