Son Dakika Haberleri: Onarılan halı saha sporcuların hizmetinde
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Onarılan halı saha sporcuların hizmetinde

2 saat önce

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde atıl halde bulunan halı saha gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından öğrencilerin ve mahallede bulunan spor kulüplerinin hizmetine sunulacak.

Onarılan halı saha sporcuların hizmetinde, System.String[]

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde atıl halde bulunan halı saha gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından öğrencilerin ve mahallede bulunan spor kulüplerinin hizmetine sunulacak.


Edirne Endüstri Meslek Lisesi arazisi üzerinde atıl durumda bulunan halı saha Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda tesis binası da yapılarak onarıldı. Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılan çalışmalarla tesis binası yapılan halı sahanın zemin bakımı ve üzerinde bulunan brandalar yenilendi. Çevresine çitler çekilerek koruma altına alınan halı sahanın otoparkında da düzenleme yapıldı.


Gerekli bakımları yapılan halı saha öğrencilerin ve mahallede bulunan spor kulüplerinin hizmetine sunulacak. Halı sahanın açılışının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor. - EDİRNE

Endüstri Meslek Lisesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
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