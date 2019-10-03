Son Dakika Haberleri: Onarılan mescit yeniden ibadete açıldı
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Onarılan mescit yeniden ibadete açıldı

1 saat önce

Bafra ilçesinde onarımı tamamlanan Kızılırmak Sanayi Sitesi Mescidi'nin açılışı yapıldı.

Onarılan mescit yeniden ibadete açıldı, System.String[]

Bafra ilçesinde onarımı tamamlanan Kızılırmak Sanayi Sitesi Mescidi'nin açılışı yapıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, Bafra Müftülüğü Şube Müdürü Şafak Çatal, Mescit İmamı İsa Beldağlı ve sanayi sitesi esnafının katılımı ile onarılan mescidin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Necmettin Kayar hayırseverlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da, "Burada kimin hizmeti ve emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Açılışından ardından yemek ikramında bulunuldu.

Kızılırmak, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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