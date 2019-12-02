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Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL
6 saat önce
Onarılan okulun dış detay görüntüleri Onarılan okulun içinden görüntüler Eğitim görecek öğrencilerden detay Okul zilinin çalınması Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:13 Kaynak: AA
Onarılan okulun dış detay görüntüleri
Onarılan okulun içinden görüntüler
Eğitim görecek öğrencilerden detay
Okul zilinin çalınması Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor. (1)
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