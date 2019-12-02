Son Dakika Haberleri: Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL
Son Dakika Güncel Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL - Son Dakika

Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL

6 saat önce

Onarılan okulun dış detay görüntüleri Onarılan okulun içinden görüntüler Eğitim görecek öğrencilerden detay Okul zilinin çalınması Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor.

Onarılan okulun dış detay görüntüleri

Onarılan okulun içinden görüntüler

Eğitim görecek öğrencilerden detay

Okul zilinin çalınması Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor. (1)

Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:13 Kaynak: AA
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