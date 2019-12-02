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Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (2) - TEL
6 saat önce
Öğrencilerden detay Okulun öğrencileri ile röportaj Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla tören düzenleniyor (2)
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:35 Kaynak: AA
Öğrencilerden detay
Okulun öğrencileri ile röportaj Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla tören düzenleniyor (2)
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