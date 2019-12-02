Son Dakika Haberleri: Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (2) - TEL
Son Dakika Güncel Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (2) - TEL - Son Dakika

Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (2) - TEL

6 saat önce

Öğrencilerden detay Okulun öğrencileri ile röportaj Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla tören düzenleniyor (2)

Öğrencilerden detay

Okulun öğrencileri ile röportaj Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla tören düzenleniyor (2)

Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (2) - TEL

Telabyad, Akçakale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:35 Kaynak: AA
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