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Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (3) - TEL
6 saat önce
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in gelişi Öğrencilerin çiçek takdimi Vali Erin'in öğrencilerle konuşması Kuran-ı Kerim'in okunması Mahalli Meclis Başkanının konuşması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra...
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:05 Kaynak: AA
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in gelişi
Öğrencilerin çiçek takdimi
Vali Erin'in öğrencilerle konuşması
Kuran-ı Kerim'in okunması
Mahalli Meclis Başkanının konuşması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı (3)
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