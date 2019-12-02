Son Dakika Haberleri: Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (5) - TEL
Son Dakika Güncel Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (5) - TEL - Son Dakika

Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (5) - TEL

6 saat önce

Okul açılışı kurdele kesimi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in sınıfa girip öğrencilerle sohbet etmesi Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor.

Okul açılışı kurdele kesimi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in sınıfa girip öğrencilerle sohbet etmesi Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor. (5)

Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (5) - TEL

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:45 Kaynak: AA
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