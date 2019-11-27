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"Onarılan Tel Abyad Hastanesi yaraları sarmaya devam ediyor"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abday Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet destekleriyle onarılarak yaraları sarmaya devam ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abday Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet destekleriyle onarılarak yaraları sarmaya devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor"
(Mehmet Kalay/İHA)
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