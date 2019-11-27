Son Dakika Haberleri: "Onarılan Tel Abyad Hastanesi yaraları sarmaya devam ediyor"
Son Dakika Güncel 'Onarılan Tel Abyad Hastanesi yaraları sarmaya devam ediyor' - Son Dakika

"Onarılan Tel Abyad Hastanesi yaraları sarmaya devam ediyor"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abday Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet destekleriyle onarılarak yaraları sarmaya devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abday Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet destekleriyle onarılarak yaraları sarmaya devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor"

(Mehmet Kalay/İHA)

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı
Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:13:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Onarılan Tel Abyad Hastanesi yaraları sarmaya devam ediyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]