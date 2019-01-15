Onarım İçin Çıktığı Fabrika Çatısından Düşerek Öldü
14 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, onarım için çıktığı fabrikanın çatısından düşen çatı ustası Orhan Yaşa (59), yaşamını yitirdi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, onarım için çıktığı fabrikanın çatısından düşen çatı ustası Orhan Yaşa (59), yaşamını yitirdi.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın akan çatısını onarmaya çıkan çatı ustası Orhan Yaşa, 5 metre yükseklikten iş yerinin içine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşa, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Orhan Yaşa doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:36 Kaynak: DHA
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