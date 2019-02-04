Son Dakika Haberleri: Onarım Yaptığı Direkte Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Onarım Yaptığı Direkte Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bakım ve onarım için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Onarım Yaptığı Direkte Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bakım ve onarım için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Birecik ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede, Arat Dağı yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre elektrik kurumuna hizmet eden bir taşeron firmada işçi olarak çalışan Zülfikar Kaynarpınar (24), bakım ve onarım yapmak için elektrik direğine tırmandı. Tellerin bakımını yapan işçi akıma kapıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma bölgede önlem alırken direkte asılı kalan şahsın cenazesi ise ekipler tarafından indirildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:36 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Birecik, İşçi, 3. Sayfa
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