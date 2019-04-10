Onarım Yaptıkları Çatı Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde onarım yaptıkları çatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde onarım yaptıkları çatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde bulunan Habiboğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatı onarım işini yapan Osman K., Mehmet A. ve İbrahim T. çalışma sırasında çatının çökmesi sonucu çatıdan düştü. Osman Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet A. ve İbrahim T. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - RİZE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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