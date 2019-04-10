Onarım Yaptıkları Çatı Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Rize'nin Çayeli ilçesinde onarım yaptıkları çatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde onarım yaptıkları çatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:44 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde bulunan Habiboğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatı onarım işini yapan Osman K., Mehmet A. ve İbrahim T. çalışma sırasında çatının çökmesi sonucu çatıdan düştü. Osman Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet A. ve İbrahim T. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - RİZE
Beşiktaş Maçında Ağlar Delinmişti! Sebebi Şutların Sertliği
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi