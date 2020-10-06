'Onaranlar Kulübü' yeni girişimcilere destek için hikayesini anlattı - Son Dakika

'Onaranlar Kulübü' yeni girişimcilere destek için hikayesini anlattı

Teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement kapsamında daha önce ağırlanan girişimlerden 'Onaranlar Kulübü' kurucu ortaklarından Doğukan Güngör, yeni girişimci adaylarına ilham olabilmek için hikayesini anlattı.

'Onaranlar Kulübü' yeni girişimcilere destek için hikayesini anlattı, System.String[]

Teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement kapsamında daha önce ağırlanan girişimlerden 'Onaranlar Kulübü' kurucu ortaklarından Doğukan Güngör, yeni girişimci adaylarına ilham olabilmek için hikayesini anlattı.

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor. Red Bull Basement kapsamında daha önce ağırlanan girişimlerden Onaranlar Kulübü kurucu ortaklarından Doğukan Güngör, yeni girişimci adaylarına ilham olabilmek için Redbull.com'a röportaj verdi. Onaranlar Kulübü, daha iyi bir yarın için bozuk eşyaları tamir ederek tüketim çılgınlığını iyileştirmeyi amaçlıyor. Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor.

TÜKETİM ÇILGINLIĞINI AZALTMAYI AMAÇLIYORLAR

Tüketim çılgınlığını azaltmayı amaçlayan Onaranlar Kulübü kurucu ortaklarından Doğukan Güngör, yeni sosyal girişimler üretmek isteyen gençlere ilham olabilmek için verdiği röportajda, "Sosyal inovasyon ve teknoloji, priz ile fiş gibi. İkisi bir araya gelmeden bir şey elde etmek çok güç. Atölye uygulamaları ile bir şekilde entegre etmek de elzem" ifadesini kullandı.

Red Bull Basement'ın geçen yılki konuşmacılarından birisi olan Güngör, "Red Bull Basement ile üretim ve paylaşım demokratikleşiyor. Herkesin erişimine açılıyor" dedi.

İKİNCİ ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK 18 EKİM'DE

Bu yıl çevrimiçi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getiren Red Bull Basement'ın ikinci etkinliğinin 18 Ekim'de yine dijital platformda gerçekleşeceği duyuruldu. Codeway Kurucu Ortağı Tolunay Tosun moderatörlüğünde gerçekleşecek program, saat 14.00'da başlayacak. Etkinlikte; Türkiye'de ortak çalışma alanı ve girişimcilik merkezi denince akla ilk gelen adreslerden biri olan Kolektif House'un Kurucu Ortağı Ahmet Onur, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, Türkçe hazırlanan ilk meditasyon uygulaması Meditopia'nın geliştiricisi Deniz Bağan, konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacılar fikirlerin olgunlaştırılmasında rol oynayacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 25 EKİM

Başvuruları devam eden programa öğrenciler, kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan fikir ve projelerini anlatan bir dakikalık video ile redbullbasement.com adresinden 25 Ekim'e kadar başvuru yapabiliyor.


'Onaranlar Kulübü' yeni girişimcilere destek için hikayesini anlattı
'Onaranlar Kulübü' yeni girişimcilere destek için hikayesini anlattı
'Onaranlar Kulübü' yeni girişimcilere destek için hikayesini anlattı
'Onaranlar Kulübü' yeni girişimcilere destek için hikayesini anlattı
'Onaranlar Kulübü' yeni girişimcilere destek için hikayesini anlattı

Gİrişimcilik, Üniversite, Kampüs, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Onaranlar Kulübü' yeni girişimcilere destek için hikayesini anlattı - Son Dakika Ekonomi

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