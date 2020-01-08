Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor - Son Dakika

Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor

6 saat önce

Şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar ölümünün 25. Yılında Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı programla anılıyor.

Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor, System.String[]

Şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar ölümünün 25. Yılında Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı programla anılıyor. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen anma programı 12 Ocak Pazar, saat 20.00'de.


11 Ocak 1995'te uğradığı bombalı saldırı sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar, sinema eleştirmeni ve Türk Sinematek Derneği kurucularından Onat Kutlar anısına düzenlenen gece Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. "Onat Kutlar Bir Şenliktir" anma programında Hülya Uçansu, Adnan Özyalçıner, Türk Sinematek Derneği kurucularından Cevat Çapan konuşma yapacak ve sanatçı Genco Erkal Kutlar'ın eserlerinden bölümler okuyacak. Zeynep Oral ile Selçuk Metin'in hazırladığı; Zeynep Oral ve Cem Davran'ın sunuculuğunu yaptığı gece piyanist İdil Biret'in vereceği resitalle son bulacak.


Ücretsiz düzenlenen geceye katılım için davetiyeler Süreyya Operası gişesinden temin edilebilir. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Onat Kutlar, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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