Onay Akbaş: 'Özgürlük Sanat Yapmak İçin Her Şeymiş' - Son Dakika

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Onay Akbaş: 'Özgürlük Sanat Yapmak İçin Her Şeymiş'
17 dakika önce
Fransa'da yaşayan ressam, Onay Akbaş ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dü-nyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.
Fransa'da yaşayan ressam, Onay Akbaş ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dü-nyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:47
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