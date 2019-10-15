Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) işbirliğinde, Onaylı Tedarikçi Belgesi Bilgilendirme ve AFGM Yetkilileriyle Başvuru Değerlendirme Toplantısı GSO'da gerçekleştirildi.



GSO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, AFGM Kalite Sistem Yönetim Dairesi Başkanı Mühendis Albay Fatih Yiğit, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Koordinasyon Şube Müdürü Yasemin Kaval, Süreç Planlama ve İzleme ve Milli Savunma Uzmanı Özgüven Horozal, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Koordinasyon Şube Mühendisi Süleyman Şahin ile firma temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Adnan Ünverdi, sözlerine Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı ile başladı.



Adnan Ünverdi, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız, Allah şanlı Ordumuzu muzaffer kılsın, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin" dedi. Yerli ve milli üretimin önemine işaret eden Ünverdi, "Bugün Barış Pınarı Harekatı ile yerli ve milli sanayimizin önemini bir kez daha görüyor ve idrak ediyoruz. Ülkemiz çok şükür savunma sanayinde yerli ve milli üretimleri sayesinde Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı gibi büyük bir harekatı tek başına gerçekleştiriyor. Türkiye bugün savunma sanayinde yerli ve milli üretimlerini yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkarmış durumda. Gaziantep de sanayi altyapısı, sektör yelpazesi, iş gücü, üretim ve ihracat gücü ile savunma sanayinde üretim merkezlerinden birisi olmaya hazır. Tekstil, kimya, plastik, gıda, makine/metal, ayakkabı ve deri ürünleri ana sektörler olmak üzere, sektörel çeşitliliğimizle savunma sanayine çok önemli katkılarda bulunabiliriz" diye konuştu.



Milli Savunma Bakanlığı'na tedarikçi olmak isteyen firmalar için onaylı tedarik belgesi alma zorunluluğunun getirildiğine vurgu yapan Ünverdi, "Firmalarımızın tedarikçi olabilmeleri için 2020 yılına kadar onaylı tedarikçi belgesi alması gerekiyor. Maalesef bugüne kadar savunma sanayi alanında sesimizi pek duyuramadık, inşallah yapmış olduğumuz çalışmalar bir milat olur ve şehrimizi savunma sanayinde de önemli bir merkez haline getiririz. Gaziantep Sanayi Odası olarak firmalarımıza her türlü desteği vermeye de hazırız" ifadelerini kullandı. AFGM Kalite Sistem Yönetim Dairesi Başkanı Mühendis Albay Fatih Yiğit de, yaptığı sunumda Milli Savunma Bakanlığı'nın tedarik süreçleri ve onaylı tedarikçi olma başvuruları hakkında bilgiler verdi. Yerli ve milli üretim merkezi olmak hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Albay Fatih Yiğit, mal ve hizmet alımlarında doğrudan alım yapılabilmesi için kanuni düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Doğru tedarikçiyi seçmek için kılavuz yayımladık ve kriterleri belirledik. Başvurular alındıktan sonra aday firmaların tetkik süreci başlıyor. Firmalarımız üretim-imalat, Ar-Ge, ilaç sanayi ve yazılım alanlarında başvuruda bulunabiliyor" şeklinde konuştu.



"Gaziantepli firmalar gördüğümüz kadarıyla tetkikleri geçebilecek durumdalar" diyen Fatih Yiğit, "Ülkemizde 138 onaylı tedarikçi firmamız var. Gaziantep'i de onaylı tedarikçi listesinde görmek istiyoruz. Bu kapasiteyi de burada gördük. Gaziantep, sanayisi ile güçlü bir şehir. İnşallah Gaziantep'i tedarikçi firma sayısında da iyi bir noktada görürüz. Tedarikçi belgesi almak için firmalara süre tanındı ve bu süre 2019 yılının Aralık ayında sona erecek" dedi. Yapılan konuşmaların ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve AFGM Kalite Sistem Yönetim Dairesi Başkanı Mühendis Albay Fatih Yiğit tarafından karşılıklı plaket takdiminde bulunuldu. Gün boyu devam eden program kapsamında AFGM Kalite Sistem Yönetim Dairesi Başkanı Mühendis Albay Fatih Yiğit ve beraberindeki heyet firma temsilcileri ile birebir görüşerek, proje çalışmalarını inceledi. - GAZİANTEP