Onazi 354 gün sonra ilk 11'de görev aldı! "Şimdi benim, takımıma..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Onazi 354 gün sonra ilk 11'de görev aldı! 'Şimdi benim, takımıma...' - Son Dakika Spor

Onazi 354 gün sonra ilk 11'de görev aldı! "Şimdi benim, takımıma..."

6 saat önce

Son olarak 23 Aralık 2018 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan 26 yaşındaki futbolcu Ogenyi Onazi, uzun süredir takımla idmanlara çıkıyordu.

Onazi 354 gün sonra ilk 11'de görev aldı!

Son olarak 23 Aralık 2018 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan 26 yaşındaki futbolcu Ogenyi Onazi, uzun süredir takımla idmanlara çıkıyordu.


Fizik eksiğini büyük ölçüde kapatan tecrübeli oyuncu, tam 354 gün sonra ilk on birde görev aldı.


Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen iyi bir performans sergileyen Nijeryalı futbolcu, 51 dakika sahada kaldı.


Basel takımı karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin bekledikleri bir sonuç olmadığını belirten Onazi, "Dün akşamki oyun beklediğimiz bir sonuç değildi ama benim için özel bir gündü. Bugüne kadar benimle ilgilenen sağlık ekibine, hocama teşekkürlerimi sunuyorum. En önemlisi benim sürekli arkamda duran taraftarlara. Şimdi benim takımıma hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı. Yan yana..." diyerek kendisine ait sosyal medya hesabından kendisine yaşadığı zorlu süreçte destek olanlara teşekkürlerini sundu.


Çaykur Rizespor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:27 
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