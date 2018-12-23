Son Dakika Haberleri: Onazi Ameliyat Olacak

Onazi Ameliyat Olacak

2 saat önce

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konuldu.

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Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konuldu. Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyatının planlandığı bildirildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:24 Kaynak: İHA

İstanbul, Çaykur Rizespor, Spor
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