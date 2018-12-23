Onazi Ameliyat Olacak
1 saat önce
Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konuldu.
Çaykur Rizespor
karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konuldu. Onazi'nin yarın İstanbul
'da ameliyatının planlandığı bildirildi.
(Gökmen Şahin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:31 Kaynak: İHA
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