Onazi'den transfer açıklaması
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Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:05 Kaynak: DHA
'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Bugün çıkan bazı haberlerle ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu kaydeden Onazi, soyal medya hesabından Türkçe yazıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye
benim ikinci evim, Trabzonspor ise benim ailemdir. Herhangi bir takıma transfer olmayı düşünmüyorum. Çünkü başarmak için buradayım. Hepimiz Trabzonspor için mücadele ediyoruz. Teşekkür ederim ve hepinizi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.
- Trabzon
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