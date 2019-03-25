Son Dakika Haberleri: Onazi, Takım Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi

Onazi, Takım Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi

1 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Ogenyi Onazi, Trabzon'a döndü.

Onazi, Takım Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi, System.String[]
Süper Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Ogenyi Onazi, Trabzon'a döndü. Nijeryalı oyuncu, Teknik Direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmanın 32. dakikasında Ogenyi Onazi'nin girdiği ikili mücadele sonrası aşil tendonu kopmuştu. Yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'da ameliyat olan ve rehabilitasyon süreci geçiren Onazi, Trabzon'a döndü. Teknik Direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşlarıyla hasret gideren Nijeryalı oyuncuya uygulanacak tedavi süreci Trabzon'da bir dizi kontrolden geçtikten sonra belirlenecek. Kısa zamanda sahalara dönmesi hedeflenen başarılı futbolcu da çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Trabzon, Çaykur Rizespor, Spor
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