Onazi'ye Hastane Odasında Doğum Günü Sürprizi
1 saat önce
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ogenyi Onazi'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.
Trabzonspor
Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu
, Ogenyi Onazi'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp Başkanı Ağaoğlu'nun akşam saatlerinde İstanbul
'da aşil tendonundan ameliyat olan Ogenyi Onazi'ye, operasyonun ardından doğum günü kutlaması yaptığı belirtildi.
Ağaoğlu, 26 yaşına giren futbolcu için tedavi olduğu hastane odasında pasta keserek, bir an önce iyileşerek takımdaki yerini alması temennisinde bulunduğu kaydedildi.
Onazi'nin ise Ağaoğlu'nun sürprizi ve temennileri için teşekkür ettiği ifade edildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:05 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor Taraftarları, Medical Park Stadyumunda Lavaboları Kırdı
Trabzonspor Başkanı, Sakatlığı Nedeniyle Sezonu Kapatan Onazi'ye Moral Verdi
Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçeli Oyunculara Sert Sözler: Gidişiniz Olsun, Dönüşünüz Olmasın
Liverpool'un Yıldızı Virgil Van Dijk, Ozan Kabak'a İmzalı Formasını Hediye Etti