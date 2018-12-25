Son Dakika Haberleri: Onazi'ye Hastane Odasında Doğum Günü Sürprizi

Onazi'ye Hastane Odasında Doğum Günü Sürprizi

1 saat önce

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ogenyi Onazi'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Onazi'ye Hastane Odasında Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ogenyi Onazi'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp Başkanı Ağaoğlu'nun akşam saatlerinde İstanbul'da aşil tendonundan ameliyat olan Ogenyi Onazi'ye, operasyonun ardından doğum günü kutlaması yaptığı belirtildi.

Ağaoğlu, 26 yaşına giren futbolcu için tedavi olduğu hastane odasında pasta keserek, bir an önce iyileşerek takımdaki yerini alması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Onazi'nin ise Ağaoğlu'nun sürprizi ve temennileri için teşekkür ettiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:05 Kaynak: AA

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor
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