Onca hastaya baktı şimdi bakıma muhtaç yaşıyor - Son Dakika

Onca hastaya baktı şimdi bakıma muhtaç yaşıyor

Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Habibe Türkmen'in filmlere konu olacak hayat hikayesi, duyanların içini acıtıyor.

Onca hastaya baktı şimdi bakıma muhtaç yaşıyor, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Habibe Türkmen'in filmlere konu olacak hayat hikayesi, duyanların içini acıtıyor. 6 çocuk doğurduktan sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan ve 2 çocuğunu evlatlık veren, hasta bakıcılık yaparak geçimini sağlayan kadın, şimdi ise yürüme yeteneğini kısmen kaybetmesi nedeniyle bakıma muhtaç durumda yaşam mücadelesi veriyor.

14 yaşında evlendirilen Habibe Türkmen, 12 yıl evli kaldığı eşinden 6 çocuk dünyaya getirdi. Şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden boşanan talihsiz kadın maddi imkansızlıklar yüzünden ikiz kızlarını evlatlık verdi. Hastanelerde hasta bakıcılık yapan Türkmen, şimdilerde ise bakıma muhtaç halde yaşamaya çalışıyor. Yürüme yeteneğini kısmen kaybeden Türkmen, 4 evladının da durumlarının iyi olmadığını ifade ederek, gittiği onca doktorun hastalığına çare bulamadığını söyledi.

Habibe Türkmen, ayrıldığı eşinin annesine ölene kadar baktığını belirterek, "14 yaşında evlendim, 26 yaşında boşandım, 6 çocuğum vardı bakamadım, 2 tanesini evlatlığa verdim. Kocamdan da ayrıldıktan sonra hastanede çalıştım hasta bakıcı olarak emekli oldum. 4 evladım var ama onlar da bakacak durumda değiller. Ben çok paralar harcadım doktorlara, ellerinden geleni yaptılar ama bulamadılar bir çare" dedi.

Kullandığı ilaçların zamanla kendisini kötü etkilediğini kaydeden Türkmen, "Önce Allah'tan sonra Cumhurbaşkanımdan yardım bekliyorum, beni doktora götürürlerse çok dua ederim. Ben kaldım burada böyle bir çuval ilaç kullansam da çarem bulunmadı. Kullandığım hapın biri beni felç etti ayağımdan yürüyemiyorum. Hiç kimse yok bir komşum var gelip biraz o bakıyor, bakıcı tutmaya gücüm yok. Allah rızası için herkesi kurtarıyor, herkesi tedavi ettiriyor. Cumhurbaşkanım merhametli, beni burada bırakmaz inşallah" ifadelerini kullandı.

Boşandıktan sonra çocuklarına bakacağını düşündüğünü ama sonrasında çok zorlandığını kaydeden Türkmen, "İlk başta inandım bakar büyütürüm dedim ama sonra imkansız olduğunu anlayınca verdim çocukları sonra birini buldum birini bulamadım. Kocamdan ayrıldım kaynanam yanımda kaldı, çocuk gibi baktım ona ölene kadar" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'da yaşadığı korku yüzünden diyabet hastası oldu

Talihsiz kadın daha önce de darbeler gördüğünü ancak 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına zarar verecekler diye korktuğunu vurgulayarak, "Televizyon başındaydım baktım darbe başladı diyorlar, ben o anda korktum ve kalp krizi geçiriyorum zannettim, o günden beri ben şeker hastasıyım. Korktum Cumhurbaşkanıma bir şey olacak diye" dedi.

Yatağından sadece su ve yemek yemek için kalkan 70 yaşındaki Habibe Türkmen kalp, böbrek, diyabet ve tansiyon hastalığı ile yaşam mücadelesi veriyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Onca hastaya baktı şimdi bakıma muhtaç yaşıyor - Son Dakika
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