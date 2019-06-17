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Önce 3 ağaca çarptı, ardından park halindeki araca

29 dakika önce

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce 3 ağaca, ardından da park halindeki araca çarptı.

Önce 3 ağaca çarptı, ardından park halindeki araca, System.String[]
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce 3 ağaca, ardından da park halindeki araca çarptı. Sürücü takla atarak durabilen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay merkez Nilüfer'e bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 16 NG 997 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan Ali A, viraja gireceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü Gökhan Ali A, önce yol kenarındaki 3 ağaca, ardından ise park halindeki 16 TAK 72 plakalı araca çarptı. Takla atarak durabilen aracın sürücüsü Gökhan Ali A. hurdaya dönen otomobilinden burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücünün kazada yara almadan kurtulması gönüllere su serperken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Bursa, Güncel
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