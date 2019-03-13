Önce 3 Araca Çarptı, Ardından Binaya Girdi
1 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyon önce park halindeki 3 araca çarptı.
Kayseri
'nin Develi
ilçesinde kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyon önce park halindeki 3 araca çarptı. Ardından da bir binaya girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani
Tekir Caddesi'nde meydana gelen olayda C.Ç.'nin kullanmış olduğu çekirdek yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda önce park halindeki 3 araca ardından da bir apartmana çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, çekirdekler etrafa saçıldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri ikinci bir kazanın olmaması için caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri binanın yıkılma ihtimaline karşı vatandaşları yangın merdiveni vasıtası ile tahliye etti. Kamyonun neden olduğu kaza adeta savaş alanını andırırken, kazada kamyon şoförü C.Ç. ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yaralı İ.A. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili işlem başlatırken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.
(Mahmut Kılınç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:56 Kaynak: İHA
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