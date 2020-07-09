Önce 3 yayaya sonra 2 araca çarpıp durabildi - Son Dakika

Önce 3 yayaya sonra 2 araca çarpıp durabildi

Adana'da sarhoş olduğu öne sürülen bir sürücü, önce kaldırımda yürüyen 3 gence ardından 2 araca çarptıktan sonra kendisi de yaralandı

ADANA - Adana'da sarhoş olduğu öne sürülen bir sürücü, önce kaldırımda yürüyen 3 genci yaralayıp ardından 2 araca çarptıktan sonra kendisi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Recep B. sabaha karşı Çatalan Köprüsünden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımda yürüyen 3 gence, daha sonrada iki araca çarpıp durabildi. Çarpmanın etkisiyle 3 genç ile aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve Can-Kur ekipleri çağrıldı.

Çarpmanın etkisiyle araç altında kalan gençler Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü ile birlikte yaralı 3 gencin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.